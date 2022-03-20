Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
5 678
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 691
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
4 283
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Во время спецоперации на Украине погиб командир полка ВДВ Сергей Сухарев
На Украине в ходе военной спецоперации убит командир костромского полка ВДВ Сергей Сухарев. Он был выпускником Рязанского десантного училища, сообщает ярославский портал progorod76.ru.

На Украине в ходе военной спецоперации убит командир костромского полка ВДВ Сергей Сухарев. Он был выпускником Рязанского десантного училища, сообщает ярославский портал progorod76.ru.

О Сергее Сухареве рассказал его друг, руководитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев.

«Сергей был человеком с большой буквы. Он закончил рязанское училище ВДВ. Начинал с самых низов. От командира роты дослужился до командира полка. Это был энергичный, спортивный и добрый человек. К нему приезжали дети со всей России для прохождения общевойсковой практики. Он никому не отказывал и всегда поддерживал», — сказал Палачев.