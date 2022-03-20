Во время спецоперации на Украине погиб командир полка ВДВ Сергей Сухарев

На Украине в ходе военной спецоперации убит командир костромского полка ВДВ Сергей Сухарев. Он был выпускником Рязанского десантного училища, сообщает ярославский портал progorod76.ru.

На Украине в ходе военной спецоперации убит командир костромского полка ВДВ Сергей Сухарев. Он был выпускником Рязанского десантного училища, сообщает ярославский портал progorod76.ru.

О Сергее Сухареве рассказал его друг, руководитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев.

«Сергей был человеком с большой буквы. Он закончил рязанское училище ВДВ. Начинал с самых низов. От командира роты дослужился до командира полка. Это был энергичный, спортивный и добрый человек. К нему приезжали дети со всей России для прохождения общевойсковой практики. Он никому не отказывал и всегда поддерживал», — сказал Палачев.