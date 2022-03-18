На Украине погиб военнослужащий из Рязани Дмитрий Топтун

Мужчина погиб 14 марта при выполнении служебного долга.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Рязани Дмитрий Топтун. Пост об этом в четверг, 17 марта, опубликовали в группе «Соколовка». Информацию РЗН. инфо подтвердила супруга погибшего.

Мужчина погиб 14 марта при выполнении служебного долга.

«Все мы знали Диму как ответственного, позитивного и доброго человека, который всегда был готов помочь в трудную минуту. Он учился в нашей 38 школе, Дима будет представлен к награде за отвагу посмертно», — говорится в посте.

Деньги на похороны Дмитрия Топтуна собирает его друг. Сумму можно перевести по номеру карты Сбербанка: 5469 5300 1347 8085 Александр Сергеевич П.

О дате, месте и времени похорон объявят позже.