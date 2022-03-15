Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов VPN

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что россияне продолжают пользоваться Meta через VPN. Он отметил, что Роскомнадзор ежедневно блокирует подобные сервисы.

Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов VPN. Об этом пишет « ДумаТВ ».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что россияне продолжают пользоваться Meta через VPN. Он отметил, что Роскомнадзор ежедневно блокирует подобные сервисы.

Депутат также напомнил, что за использование заблокированной соцсети Instagram россияне не будут нести ответственность.

«Если обыватель выложил котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, подпадающие под требования законодательства, фейки, например, оскорбления, антиконституционные призывы, если он в Instagram написал, что он призывает Калининград отдать Германии, он будет нести за это ответственность», — сказал Хинштейн.

По мнению главы думского комитета, говорить о восстановлении доступа к соцсети можно будет после того, как Meta отменит решение разрешить призывы к насилию против российских военных.

Напомним, социальную сеть Instagram заблокировали в России 14 марта из-за призывов к насилию в отношении россиян.