\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.2 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 15:36
Новости
Публикации
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
2 часа назад
231
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
14 049
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 172
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов VPN
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что россияне продолжают пользоваться Meta через VPN. Он отметил, что Роскомнадзор ежедневно блокирует подобные сервисы.

Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов VPN. Об этом пишет «ДумаТВ».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что россияне продолжают пользоваться Meta через VPN. Он отметил, что Роскомнадзор ежедневно блокирует подобные сервисы.

Депутат также напомнил, что за использование заблокированной соцсети Instagram россияне не будут нести ответственность.

«Если обыватель выложил котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, подпадающие под требования законодательства, фейки, например, оскорбления, антиконституционные призывы, если он в Instagram написал, что он призывает Калининград отдать Германии, он будет нести за это ответственность», — сказал Хинштейн.

По мнению главы думского комитета, говорить о восстановлении доступа к соцсети можно будет после того, как Meta отменит решение разрешить призывы к насилию против российских военных.

Напомним, социальную сеть Instagram заблокировали в России 14 марта из-за призывов к насилию в отношении россиян.