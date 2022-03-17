Уголовное дело самого богатого депутата рязанской облдумы Станислава Подоля вернули прокурору

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Уголовное дело самого богатого депутата рязанской облдумы Станислава Подоля вернули прокурору. Об этом говорится на сайте суда.Решение о возврате дела в орган следствия приняли в понедельник, 14 марта.Ранее его передавали по подсудности — в Рязань, но позже это решение отменили.Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.