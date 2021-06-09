\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
23°
Чтв, 10
18°
Птн, 11
21°
ЦБ USD 72.08 -0.75 10/06
ЦБ EUR 87.81 -0.83 10/06
Нал. USD 71.86 / 73.50 18:26
Нал. EUR 87.81 / 88.60 18:45
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
3 часа назад
374
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
Вчера 17:08
1 696
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
Вчера 15:46
1 182
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
Вчера 13:06
1 043
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Уголовное дело Станислава Подоля отказались передавать в Рязань
Гособвинитель обжаловал решение о передачи дела по подсудности, в Рязань. Судья его удовлетворил и вернул дело в Перовский суд.

Уголовное дело Станислава Подоля отказались передавать в Рязань. Во вторник, 8 июня, Мосгорсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры.

Гособвинитель обжаловал решение о передачи дела по подсудности, в Рязань. Судья его удовлетворил и вернул дело в Перовский суд.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.