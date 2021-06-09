Уголовное дело Станислава Подоля отказались передавать в Рязань

Гособвинитель обжаловал решение о передачи дела по подсудности, в Рязань. Судья его удовлетворил и вернул дело в Перовский суд.

Уголовное дело Станислава Подоля отказались передавать в Рязань. Во вторник, 8 июня, Мосгорсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры.

Гособвинитель обжаловал решение о передачи дела по подсудности, в Рязань. Судья его удовлетворил и вернул дело в Перовский суд.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункты «в» и «б», части 2, статьи 238 УК).

Напомним, в декабре 2018 года после употребления масла от компании Подоля 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания в детсадах Москвы.