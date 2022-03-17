На Украине погиб служивший в Рязани Дмитрий Поздеев. Об этом в четверг, 17 марта,
Мужчина родом из города Чердынь Пермского края. После армии он остался служить по контракту в Рязани. На момент проведения военной спецоперации на Украине, Дмитрию Поздееву было 26 лет. Он погиб при исполнении служебного долга.
У него остались мать и двое братьев.
«Мама очень гордилась своими детьми, особенно Димой, и она никому из своих парней не позволяла отлынивать от мужских обязанностей. Дмитрий служил в Рязани, и мама видела его раз в год, когда сын приезжал к ней в гости во время отпуска. Людмила Алексеевна всегда очень ждала этого момента», — рассказали знакомые семьи.
Дмитрия похоронят на родине в Чердыни.
Ранее стало известно о еще двух погибших во время конфликта на Украине. Выпускника рязанского военного автомобильного института Сергея Резниченко похоронят на родине в Волгоградской области, а с выпускником рязанского училища ВДВ Антоном Волковым простятся во Владимире.