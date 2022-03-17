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На Украине погиб служивший в Рязани Дмитрий Поздеев
Мужчине было 26 лет. Он погиб при исполнении служебного долга.

На Украине погиб служивший в Рязани Дмитрий Поздеев. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила «КП Пермь».

Мужчина родом из города Чердынь Пермского края. После армии он остался служить по контракту в Рязани. На момент проведения военной спецоперации на Украине, Дмитрию Поздееву было 26 лет. Он погиб при исполнении служебного долга.

У него остались мать и двое братьев.

«Мама очень гордилась своими детьми, особенно Димой, и она никому из своих парней не позволяла отлынивать от мужских обязанностей. Дмитрий служил в Рязани, и мама видела его раз в год, когда сын приезжал к ней в гости во время отпуска. Людмила Алексеевна всегда очень ждала этого момента», — рассказали знакомые семьи.

Дмитрия похоронят на родине в Чердыни.

Ранее стало известно о еще двух погибших во время конфликта на Украине. Выпускника рязанского военного автомобильного института Сергея Резниченко похоронят на родине в Волгоградской области, а с выпускником рязанского училища ВДВ Антоном Волковым простятся во Владимире.