На Украине погиб выпускник бывшего Рязанского военного автомобильного института Сергей Резниченко

Мужчина погиб во время спецоперации на территории Украины.

Во время спецоперации на Украине погиб начальник штаба батальона майор Сергей Резниченко. Он окончил Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В. П. Дубынина Минобороны России, сообщил V1.ru .

Сергей Резниченко — уроженец Николаевского района Волгоградской области. 31-летний мужчина погиб 13 марта 2022 года во время спецоперации на территории Украины.

У него остались жена и маленький ребенок.

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