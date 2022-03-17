На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Антон Волков
Уроженец Муромского района Антон Волков после окончания РВВДКУ служил в подразделения ГРУ и участвовал в боевых действия в Сирии. Ему было 25 лет.
На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Антон Волков. Об этом
Уроженец Муромского района Антон Волков после окончания РВВДКУ служил в подразделения ГРУ. Участвовал в боевых действия в Сирии.
Отмечается, что Антон Волков погиб во время спецоперации на Украине 27 февраля. Ему было 25 лет.
Члены Владимирского отделения ассоциации ветеранов боевых действий выразили соболезнования родителям и близким Антона Волкова.