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На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Антон Волков
Уроженец Муромского района Антон Волков после окончания РВВДКУ служил в подразделения ГРУ и участвовал в боевых действия в Сирии. Ему было 25 лет.

На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Антон Волков. Об этом сообщили на сайте Владимирского отделения ассоциации ветеранов боевых действий.

Уроженец Муромского района Антон Волков после окончания РВВДКУ служил в подразделения ГРУ. Участвовал в боевых действия в Сирии.

Отмечается, что Антон Волков погиб во время спецоперации на Украине 27 февраля. Ему было 25 лет.

Члены Владимирского отделения ассоциации ветеранов боевых действий выразили соболезнования родителям и близким Антона Волкова.