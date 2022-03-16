В Рязани оценят техническое состояние моста через Оку

Дирекция дорог региона выделила из областного бюджета почти шесть миллионов рублей.

В Рязани обследуют и оценят техническое состояние моста через Оку. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила из областного бюджета 5 млн 990 тысяч 32 рублей. Подрядчик должен определить фактическое техническое состояние моста и разработать рекомендации по дальнейшей его эксплуатации и ремонтным работам. Кроме того, им нужно выявить дефекты, влияющие на грузоподъемность моста, долговечность его конструкций и безопасность движения автотранспорта и пешеходов.

Напомним, что ремонт моста через Оку завершился в 2018 году. Минтранс не принял работу подрядчика из-за дефектов покрытия и подал в суд для их устранения. Спустя пару лет на мосту появились ямы и суд признал необходимость повторно провести экспертизу моста.