\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
-5°
Втр, 22
-8°
Срд, 23
-10°
ЦБ USD 74.67 1.35 22/12
ЦБ EUR 91 1.17 22/12
Нал. USD 74.81 / 76.3 16:30
Нал. EUR 91.15 / 91.88 18:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
8 683
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
8 182
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
10 079
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
19 282
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Суд признал необходимость дополнительной проверки моста через Оку
В Арбитражном суде Рязанской области продолжилось слушание дела по иску ГК «Альянс» к Дирекции дорог Рязанской области о взыскании задолженности и пеней за выполненные работы на сумму почти 24 миллиона рублей. Суд признал необходимость провести дополнительную судебную экспертизу моста через Оку и предоставить ее результаты до 15 апреля 2021 года.

В Арбитражном суде Рязанской области продолжилось слушание дела по иску ГК «Альянс» к Дирекции дорог Рязанской области о взыскании задолженности и пеней за выполненные работы на сумму почти 24 миллиона рублей.

На заседании также рассматривался встречный иск Дирекции, которая настаивает на устранении недостатков, выявленных при реконструкции моста через Оку.

Суд признал необходимость провести дополнительную судебную экспертизу моста через Оку и предоставить ее результаты до 15 апреля 2021 года. До назначенного времени производство по делу приостановлено. Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря.

Проведение дополнительной экспертизы поручили специалистам ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет».

Судебная экспертиза должна определить причины возникновения недостатков на дороге, определить возможность их устранения, а также объем и стоимость работ по их ликвидации.

Напомним, что первую экспертизу провели специалисты ООО «СКБ-Инжиниринг» и четыре эксперта, заявленные дирекцией дорог Рязанской области, которая выступает ответчиком. Однако истец усомнился в качестве проверки.