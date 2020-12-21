Суд признал необходимость дополнительной проверки моста через Оку

В Арбитражном суде Рязанской области продолжилось слушание дела по иску ГК «Альянс» к Дирекции дорог Рязанской области о взыскании задолженности и пеней за выполненные работы на сумму почти 24 миллиона рублей. Суд признал необходимость провести дополнительную судебную экспертизу моста через Оку и предоставить ее результаты до 15 апреля 2021 года.

В Арбитражном суде Рязанской области продолжилось слушание дела по иску ГК «Альянс» к Дирекции дорог Рязанской области о взыскании задолженности и пеней за выполненные работы на сумму почти 24 миллиона рублей.

На заседании также рассматривался встречный иск Дирекции, которая настаивает на устранении недостатков, выявленных при реконструкции моста через Оку.

Суд признал необходимость провести дополнительную судебную экспертизу моста через Оку и предоставить ее результаты до 15 апреля 2021 года. До назначенного времени производство по делу приостановлено. Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря.

Проведение дополнительной экспертизы поручили специалистам ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет».

Судебная экспертиза должна определить причины возникновения недостатков на дороге, определить возможность их устранения, а также объем и стоимость работ по их ликвидации.

Напомним, что первую экспертизу провели специалисты ООО «СКБ-Инжиниринг» и четыре эксперта, заявленные дирекцией дорог Рязанской области, которая выступает ответчиком. Однако истец усомнился в качестве проверки.