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17:46, 23 декабря 2019 435
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Минтранс подал в суд на подрядчика, который ремонтировал мост через Оку

Минтранс подал в суд на подрядчика, который ремонтировал мост через Оку

Минтранс подал в суд на подрядчика, который ремонтировал мост через Оку. Об этом региональное ведомство в понедельник, 23 декабря, сообщило на странице губернатора Николая Любимова.

Отмечается, что приемка моста еще не завершилась, так как на полимерном покрытии эстакадной части моста выявлены дефекты.

Теперь минтранс через суд намерен добиться их устранения.

В добровольном порядке подрядчик ремонтировать мост отказывается.

Напомним, ремонт моста завершился в 2018 году.

Рязанцев разочаровало новое покрытие. Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».


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