В Рязани мужчину, спровоцировавшего ДТП, приговорили к реальному сроку

Авария случилась в декабре 2019 года.

В Рязани мужчину, спровоцировавшего ДТП, приговорили к реальному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Пьяный рязанец на автомобиле Jeep Grand Cherokee ехал по улице Есенина. Из-за нарушения ПДД, устанавливающих скоростной режим и направление движения по полосам, он наехал на ВАЗ-21144. Водитель последней легковушки получил тяжкие телесные повреждения.

Рязанца признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 УК Р. Ф. Его осудили на три года десять месяцев. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также мужчину на 2,5 года лишили прав. Помимо этого, с него взыскали компенсацию за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.