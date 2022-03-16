В Рязани мужчину, спровоцировавшего ДТП, приговорили к реальному сроку
Авария случилась в декабре 2019 года.
В Рязани мужчину, спровоцировавшего ДТП, приговорили к реальному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в декабре 2019 года. Пьяный рязанец на автомобиле Jeep Grand Cherokee ехал по улице Есенина. Из-за нарушения ПДД, устанавливающих скоростной режим и направление движения по полосам, он наехал на ВАЗ-21144. Водитель последней легковушки получил тяжкие телесные повреждения.
Рязанца признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 264
Приговор не вступил в законную силу.