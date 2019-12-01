На улице Есенина произошло серьезное ДТП

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Вечером в воскресенье, 1 декабря, на путепроводе по улице Есенина произошло ДТП. Видео с места аварии появилось в Instagram.
Несколько автомобилей получили серьезные повреждения. На место происшествия приехали сотрудники МЧС.
Информации о пострадавших пока нет.
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