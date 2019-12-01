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Аварию на путепроводе по улице Есенина устроил пьяный водитель Jeep Grand Cherokee. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря, в 20:20 на улице Спортивной напротив дома №4.
По предварительной информации, нетрезвый водитель Jeep столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 24-летний рязанец. Последний продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Нива», двигавшимся сзади в попутном направлении. За рулем «Нивы» был 33-летний мужчина.
В ДТП пострадали все водители, а также 51-летний пассажир «четырнадцатой». С травмами их доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, с места аварии появились
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