Руководитель паблика ПУВР отказался работать в мэрии

Об этом он сообщил в соцсетях.

Руководитель паблика ПУВР Георгий Парублев отказался работать в мэрии. Об этом он сообщил в понедельник, 28 февраля, в соцсетях.

По его словам, ему предложили занять должность замдиректора ДБГ и исполнять обязанности директора. Парублев назвал такое предложение «логичным» и согласился «усилить» работу дирекции.

«После не было никакого диалога. Состоялась встреча с Сорокиной на отчете, а затем я отправил резюме в мэрию», — рассказал общественник.

После этого Парублеву сообщили, что диплома балакавра недостаточно для работы директором и предложили занять должность старшего специалиста. Он отказался от этого.

«Вопросов по заработной плате не было… я не слабак, но мы и не сработались», — заявил общественник.