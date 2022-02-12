Администратор ПУВР ответил на предложение поработать в мэрии

Администратор популярной группы «ВКонтакте» Георгий Парублев «Подслушано у водителей Рязани» ответил на предложение мэра Рязани поработать в горадминистрации.

Администратор популярной группы «ВКонтакте» Георгий Парублев «Подслушано у водителей Рязани» ответил на предложение мэра Рязани поработать в горадминистрации.

После отчета Сорокиной, где она пригласила Георгия на работу, Парублев вышел в прямой эфир в своей группе и рассказал, что примет предложение, если поймет, что действительно сможет помочь.

«Я не слабак, пока никаких конкретных предложений не поступало», — сказал Парублев.

Он добавил, что предложение мэра было для него неожиданностью, но он готов его рассмотреть.

Напомним, ранее Елена Сорокина пригласила администратора группы «Подслушано у Водителей в Рязани» Георгия Парублева работать в мэрию. Об этом глава администрации заявила в субботу, 12 февраля, во время публичного отчета.