Администратор ПУВР ответил на предложение поработать в мэрии
Администратор популярной группы «ВКонтакте» Георгий Парублев «Подслушано у водителей Рязани» ответил на предложение мэра Рязани поработать в горадминистрации.
Администратор популярной группы «ВКонтакте» Георгий Парублев «Подслушано у водителей Рязани» ответил на предложение мэра Рязани поработать в горадминистрации.
После отчета Сорокиной, где она пригласила Георгия на работу, Парублев вышел в прямой эфир в своей
«Я не слабак, пока никаких конкретных предложений не поступало», — сказал Парублев.
Он добавил, что предложение мэра было для него неожиданностью, но он готов его рассмотреть.
Напомним, ранее Елена Сорокина пригласила администратора группы «Подслушано у Водителей в Рязани» Георгия Парублева работать в мэрию. Об этом глава администрации заявила в субботу, 12 февраля, во время публичного отчета.