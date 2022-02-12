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Сорокина пригласила администратора ПУВРа работать в мэрию
Елена Сорокина пригласила администратора группы «Подслушано у Водителей в Рязани» Георгия Парублева работать в мэрию. Об этом глава администрации заявила в субботу, 12 февраля, во время публичного отчета.

Елена Сорокина пригласила администратора группы «Подслушано у Водителей в Рязани» Георгия Парублева работать в мэрию. Об этом глава администрации заявила в субботу, 12 февраля, во время публичного отчета.

Парублев пожаловался на то, что рабочая группа при администрации города по дорогам перестала собираться.

«Вы правы. Разберусь в чем причина, добьюсь, чтобы заседания рабочей группы возобновилось», — заявила Сорокина.

Сорокина отметила, что заслуга рабочей группы в том, что «много дорог картами в Рязани отремонтировали» в 2021 году.

«Георгий, приходите к нам работать, конечно под лето… В чате зимой оно теплее. Если не слабак, то сработаемся», — заключила мэр.

Администратор ПУВР ответил на предложение поработать в мэрии.