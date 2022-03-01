Пострадавшими на рязанском нефтезаводе оказались работники РНПК

На предприятии создадут комиссию для выяснения причин произошедшего.

Пострадавшими на рязанском нефтезаводе оказались работники РНПК. Они получили незначительные ожоги. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба компании.

Также в пресс-службе рязанского нефтеперерабатывающего завода уточнили, что на предприятии создадут комиссию для выяснения причин произошедшего.

«Оперативные службы полностью ликвидировали возгорание нефтепродукта на вспомогательном оборудовании одной из установок РНПК. Угроза окружающей среде отсутствует, на месте работает экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался, осуществляется отгрузка продукции потребителям. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы сообщили о пожаре на Южном промузле. Они предположили, что очаг возгорания произошел на территории рязанского нефтезавода. В МЧС эту версию подтвердили. На месте развернули штаб пожаротушения.