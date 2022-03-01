Рязанцы засняли пожар на Южном промузле

Очевидцы предположили, что возгорание произошло на территории нефтезавода.

На Южном промузле произошел пожар. Кадры во вторник, 1 марта, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно пламя и большое облако серого дыма. Рязанцы предположили, что возгорание произошло на территории нефтезавода.

«На нефтезаводе прямо сейчас произошел взрыв, пожар, пламя в высоту метров 40 на глаз», — написали очевидцы.

Позже в региональном управлении МЧС подтвердили, что пожар произошел на территории рязанского нефтезавода.