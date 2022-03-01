\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
Срд, 02
-1°
Чтв, 03
ЦБ USD 93.56 10.01 01/03
ЦБ EUR 104.48 10.88 01/03
Нал. USD 89 / 95.00 11:01
Нал. EUR 99 / 105.00 11:01
Новости
Публикации
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
Вчера 13:24
1 022
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 801
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 636
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
11 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы засняли пожар на Южном промузле
Очевидцы предположили, что возгорание произошло на территории нефтезавода.

На Южном промузле произошел пожар. Кадры во вторник, 1 марта, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно пламя и большое облако серого дыма. Рязанцы предположили, что возгорание произошло на территории нефтезавода.

«На нефтезаводе прямо сейчас произошел взрыв, пожар, пламя в высоту метров 40 на глаз», — написали очевидцы.

Позже в региональном управлении МЧС подтвердили, что пожар произошел на территории рязанского нефтезавода.