МЧС: пожар на Южном промузле произошел на территории РНПК
В МЧС дали подробности случившегося.
В региональном управлении МЧС подтвердили, что пожар произошел на территории рязанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пожар случился во вторник, 1 марта, примерно в 9:47. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
В настоящее время на месте работают 16 единиц техники и 58 человек личного состава.
По предварительной информации, пострадавших и эвакуированных нет.