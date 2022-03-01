МЧС: пожар на Южном промузле произошел на территории РНПК

В МЧС дали подробности случившегося.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что пожар произошел на территории рязанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар случился во вторник, 1 марта, примерно в 9:47. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

В настоящее время на месте работают 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

По предварительной информации, пострадавших и эвакуированных нет.