На территории рязанского нефтезавода развернули штаб пожаротушения

Ранее рязанцы засняли пожар на Южном промузле. Они предположили, что возгорание случилось на территории рязанского нефтезавода. В МЧС эту информацию подтвердили.

На территории рязанского нефтезавода развернули штаб пожаротушения. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Штаб развернули для координации действий.

«На месте работает оперативная группа главного управления во главе с врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория главного управления, инспекторы государственного пожарного надзора», — сообщили в пресс-службе.

Ранее рязанцы засняли пожар на Южном промузле. Они предположили, что возгорание случилось на территории рязанского нефтезавода. В МЧС эту информацию подтвердили.