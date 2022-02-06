Администрация Рязанского района отловит собак после нападения на женщину

После сообщения о нападении бездомных собак на 70-летнюю женщину администрация Рязанского района проводит проверку. Формируется бригада для выезда в поселок Искра для отлова собак, сообщается в группе района «ВКонтакте».

После сообщения о нападении бездомных собак на 70-летнюю женщину администрация Рязанского района проводит проверку. Формируется бригада для выезда в поселок Искра для отлова собак, сообщается в группе района «ВКонтакте».

Отлов пройдет в понедельник, 7 февраля.

Напомним, бездомные собаки напали на 70-летнюю женщину в поселке Искра. Пострадавшую доставили в травмпункт. Проводится доследственная проверка.