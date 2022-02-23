В Рязани водитель маршрутки проехал по встречке на красный свет
Рязанцы рассказали о грубом нарушении правил дорожного движения водителем маршрутки. Видео опубликовали в соцсетях.
Рязанцы рассказали о грубом нарушении правил дорожного движения водителем маршрутки. Видео опубликовали в
Судя по кадрам с видеорегистратора, это произошло 22 февраля в 17:41 на перекрестке улиц Есенина — Маяковского.
«Вот так рязанские „безопасные“ и „комфортные“ маршрутки проезжают светофоры — по встречной и на красный!» — написал автор видео.
Напомним, недавно в Дашково-Песочне водитель автобуса № 21 выехал на встречную полосу. Проводится проверка.