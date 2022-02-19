В полиции проводят проверку после проезда маршрутки по встречной полосе

В Дашково-Песочне водитель муниципального автобуса № 21 выехал на встречную полосу. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Видео опубликовали в соцсетях.