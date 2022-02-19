В полиции проводят проверку после проезда маршрутки по встречной полосе
В Дашково-Песочне водитель муниципального автобуса № 21 выехал на встречную полосу. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Видео опубликовали в соцсетях.
В Дашково-Песочне водитель муниципального автобуса № 21 выехал на встречную полосу. Инцидент произошел на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Видео опубликовали в
Водитель грубо нарушил правила дорожного движения, чтобы объехать пробку.
«Вот такие „профессионалы“ перевозят людей по городу!» — отметил автор поста.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.