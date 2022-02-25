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В Рязани оштрафовали водителя маршрутки, который проехал «на красный» по встречной полосе
Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

В Рязани оштрафовали водителя маршрутки, который проехал «на красный» по встречной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На 34-летнего водителя составили протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»).

Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Момент нарушения правил дорожного движения попал на видео.