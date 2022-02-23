Прибывших в Рязань жителей Донбасса с положительным тестом на ковид госпитализировали

Всем прибывшим в Рязань жителям ЛНР И ДНР провели медосмотр и взяли экспресс-тесты на COVID-19. Люди с положительным тестом госпитализированы в местные больницы, среди них есть дети, сообщили в правительстве области в среду, 23 февраля.

Всем прибывшим в Рязань жителям ЛНР И ДНР провели медосмотр и взяли экспресс-тесты на COVID-19. Люди с положительным тестом госпитализированы в местные больницы, среди них есть дети, сообщили в правительстве области в среду, 23 февраля.

Есть также госпитализированные по другим медицинским показаниям. Некоторым оказали помощь на месте. Остальных пассажиров разместили и обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

Часть семей встретили родственники, и они уехали к местам проживания. Тех, кому потребовалось жилье, автобусами повезли в пункты временного размещения.

«По состоянию на 8 утра в ПВР региона находятся 715 человек. Среди них большое количество детей, есть дети до года, есть беременные женщины. Некоторые семьи приехали с домашними животными. Часть граждан ожидают приезда родственников из других регионов и уедут жить к ним. На первое время люди всем обеспечены, однако в дальнейшем потребуется дополнительная помощь», — сказала руководитель опергруппы регионального правительства Анна Рослякова.

По ее словам, во всех районах области организован сбор гуманитарной помощи в 36 пунктах. Предприниматели и физлица уже предоставили бытовую технику, постельное белье, средства гигиены, другие товары первой необходимости. Для перечисления средств министерством соцзащиты открыт специальный счет.

Напомним, в среду, 23 февраля поездом Таганрог — Москва прибыл 71 человек. На вокзале встречу обеспечивали представители оперативной группы и ГУ МЧС России по Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов рассказал, как лично поможет жителям Донбасса.