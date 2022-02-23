Любимов пообещал перевести однодневный заработок для помощи жителям Донбасса

Глава Рязанской области Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимает и размещает граждан ЛНР и ДНР. Он пообещал перевести свой однодневный заработок для оказания помощи людям и отметил, что основная работа только начинается.

Глава Рязанской области Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимает и размещает граждан ЛНР и ДНР. Он пообещал перевести свой однодневный заработок для оказания помощи людям и отметил, что основная работа только начинается. Об этом Любимов заявил по окончании доклада руководителя оперативной группы регионального правительства Анны Росляковой.

«Я обязательно сам проеду и посмотрю, как устроили людей. Безусловно, им потребуется многое, от медицинского обеспечения и правовой помощи, до организации досуга и обучения детей. Все это должно быть обеспечено в ближайшее время. Сегодня же я переведу однодневный заработок для оказания помощи людям и надеюсь, что многие рязанцы откликнутся и помогут тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Рязанцы отзывчивые и милосердные люди, уверен, что мы окружим заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи», — сказал Любимов.

Глава региона потребовал докладывать ему о положении дел с прибывающими в регион дважды в сутки, при возникновении нештатных ситуаций — незамедлительно.

Напомним, в среду, 23 февраля поездом Таганрог — Москва прибыл 71 человек. На вокзале встречу обеспечивали представители оперативной группы и регионального ГУ МЧС.

Всем провели экспресс-тесты на коронавирус.