В Рязань прибыл второй поезд с жителями ЛНР и ДНР
Еще один поезд с пассажирами из ДНР и ЛНР прибыл на станцию Рязань-2 в среду. 23 февраля. Всего в двух вагонах находился 71 человек, среди которых 35 детей и подростков.
Еще один поезд с пассажирами из ДНР и ЛНР прибыл на станцию Рязань-2 в среду, 23 февраля. Всего в поезде находился 71 человек, сообщили в правительстве Рязанской области.
Поезд прибыл из Таганрога Ростовской области. На вокзале людей встретили представители оперативной группы и регионального ГУ МЧС.
По данным «КП-Рязань», людей разместят в селе Поляны Рязанского района на базе спортшколы «Витязь». Среди пассажиров находилась женщина — инвалид-колясочник, ее вместе с сопровождающими направили в РИРО.
Напомним, во вторник, 22 февраля, в 21:22 на вокзал Рязань-2 прибыл первый поезд с жителями ДНР и ЛНР. Прибывших в Рязань жителей Донбасса встретили представители регионального оперштаба.