В Рязанскую область направили поезд с 700 жителями Донбасса
Прибывших зарегистрируют и расселят в пунктах временного размещения. Все они пройдут медосмотр, а также экспресс-тестирование на коронавирус.
В Рязанскую область направили поезд с 700 эвакуированными жителями Донбасса. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.
В их числе дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Прибывших зарегистрируют и расселят в пунктах временного размещения. Все они пройдут медосмотр, а также экспресс-тестирование на коронавирус.
Ранее губернатор Николай Любимов поручил организовать пункты временного размещения беженцев ДНР и ЛНР. Рязанские власти выделят на каждого жителя Донбасса, которые приедут в регион, по 800 рублей в сутки. Также материально помочь призвали и местных жителей.