Рязанцам предложили материально помочь беженцам из Донбасса. Об этом в понедельник, 21 февраля,
Местные жители могут материально помочь прибывающим на территорию Рязанской области с территории Донбасса людям. Для этого необходимо перечислить деньги на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения.
ОГРН 1026200957936
Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24
Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7
ИНН/КПП 6228024200/622801001
Платежные реквизиты:
р/с 40703810053000000871
к/с 30101810500000000614
Рязанское отделение № 8606 ПАО Сбербанк
БИК 046126614
Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.
Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности. Беженцев разместят в 13 пунктах временного пребывания в Рязани, Сасове, Касимове, Солотче, а также в Рязанском и Рыбновском районах.