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Рязанцам предложили материально помочь беженцам из Донбасса
Региональное правительство предложило перевести средства на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения.

Рязанцам предложили материально помочь беженцам из Донбасса. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.

Местные жители могут материально помочь прибывающим на территорию Рязанской области с территории Донбасса людям. Для этого необходимо перечислить деньги на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения.

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Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности. Беженцев разместят в 13 пунктах временного пребывания в Рязани, Сасове, Касимове, Солотче, а также в Рязанском и Рыбновском районах.