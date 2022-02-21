Рязанские власти выделят беженцам из Донбасса по 800 рублей в сутки
Средства выделят учреждениям, на базе которых находятся пункты временного размещения граждан из Донбасса.
Рязанские власти выделят беженцам из Донбасса по 800 рублей в сутки. Информацию об этом в понедельник, 21 февраля, опубликовали на сайте областного правительства.
Средства выделят учреждениям, на базе которых находятся пункты временного размещения граждан из Донбасса.
В эту сумму включены расходы на транспорт, питание и размещение.
Ранее правительство опубликовало список пунктов размещения граждан из ДНР и ЛНР в Рязанской области.
Фото ro. today