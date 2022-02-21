Появился список пунктов размещения граждан из ДНР и ЛНР в Рязанской области

Появился список пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР, прибывших в Рязанскую область. Информацию об этом в понедельник, 21 февраля, опубликовали на сайте областного правительства.
Для беженцев выделили 13 пунктов:
— «Рязанский институт развития образования» (гостиница: Рязань, улица Урицкого, 2А);
— «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Колос» (Рязанская область, Рязанский район, село Болошнево);
— «Рязанский железнодорожный колледж» (агроотделение: Рязанская область, Рыбновский район, село Пощупово);
— «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи» (центр активной молодежи и детей «Лучезарный»: Рязанская область, Спасский район, Панинское сельское поселение);
— «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи» (центр активной молодежи и детей «Лучезарный»: Рязанская область, Спасский район, Панинское сельское поселение);
— «Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения» (туристическая база «Серебряные пруды»: Рязанская область, Рязанский район, деревня Сажнево);
— «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств» (Рязань, улица Советская, строение 1А);
— «Спортивная школа» «Планета спорта» (Рязанская область, город Сасово, улица Зыкиной, дом № 2);
— «Спортивная школа олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса» (Рязань, улица Спортивная, дом № 19);
— «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова» (Рязань, улица Зубковой, дом № 12, корпус 1);
— Спортивная школа дворца спорта «Олимпийский» (Рязань, улица Зубковой, дом № 12);
— «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (Рязанская область, город Касимов, улица Ленина, дом № 15 Б);
— «Рязанский детский санаторий памяти Ленина (Рязань, поселок Солотча, улица Санаторий, дом № 3).
Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности. Беженцев разместят в 13 пунктах временного пребывания в Рязани, Сасове, Касимове, Солотче, а также Рязанском и Рыбновском районах.
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