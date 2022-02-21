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Появился список пунктов размещения граждан из ДНР и ЛНР в Рязанской области
Ранее губернатор Николай Любимов поручил выделить 13 пунктов временного размещения беженцев из Донбасса.

Появился список пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР, прибывших в Рязанскую область. Информацию об этом в понедельник, 21 февраля, опубликовали на сайте областного правительства.

Для беженцев выделили 13 пунктов:

— «Рязанский институт развития образования» (гостиница: Рязань, улица Урицкого, 2А);

— «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Колос» (Рязанская область, Рязанский район, село Болошнево);

— «Рязанский железнодорожный колледж» (агроотделение: Рязанская область, Рыбновский район, село Пощупово);

— «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи» (центр активной молодежи и детей «Лучезарный»: Рязанская область, Спасский район, Панинское сельское поселение);

— «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи» (центр активной молодежи и детей «Лучезарный»: Рязанская область, Спасский район, Панинское сельское поселение);

— «Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения» (туристическая база «Серебряные пруды»: Рязанская область, Рязанский район, деревня Сажнево);

— «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств» (Рязань, улица Советская, строение 1А);

— «Спортивная школа» «Планета спорта» (Рязанская область, город Сасово, улица Зыкиной, дом № 2);

— «Спортивная школа олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса» (Рязань, улица Спортивная, дом № 19);

— «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса имени Озерова» (Рязань, улица Зубковой, дом № 12, корпус 1);

— Спортивная школа дворца спорта «Олимпийский» (Рязань, улица Зубковой, дом № 12);

— «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (Рязанская область, город Касимов, улица Ленина, дом № 15 Б);

— «Рязанский детский санаторий памяти Ленина (Рязань, поселок Солотча, улица Санаторий, дом № 3).

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности. Беженцев разместят в 13 пунктах временного пребывания в Рязани, Сасове, Касимове, Солотче, а также Рязанском и Рыбновском районах.

Фото newsorel.ru