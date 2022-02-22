У Астраханского моста в центре Рязани начала разрушаться декоративная отделка
Мост реконструировали 11 месяцев, на работы выделили 175 млн рублей.
У Астраханского моста в центре Рязани начала разрушаться декоративная отделка. Фото РЗН. инфо прислал читатель во вторник, 22 февраля.
На кадрах видно, что поверхность ограждения моста треснула, а декоративная плитка частично осыпалась.
Напомним, мост на улице Ленина реконструировали с сентября 2020 года по август 2021 года. На работы выделили 175 млн рублей. В документации тендера говорилось, что гарантийный срок для перильных и пешеходных ограждений составит пять лет.
В феврале 2022 года проверка нашла нарушения при реконструкции моста.