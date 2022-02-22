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У Астраханского моста в центре Рязани начала разрушаться декоративная отделка
Мост реконструировали 11 месяцев, на работы выделили 175 млн рублей.

У Астраханского моста в центре Рязани начала разрушаться декоративная отделка. Фото РЗН. инфо прислал читатель во вторник, 22 февраля.

На кадрах видно, что поверхность ограждения моста треснула, а декоративная плитка частично осыпалась.

Напомним, мост на улице Ленина реконструировали с сентября 2020 года по август 2021 года. На работы выделили 175 млн рублей. В документации тендера говорилось, что гарантийный срок для перильных и пешеходных ограждений составит пять лет.

В феврале 2022 года проверка нашла нарушения при реконструкции моста.