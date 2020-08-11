Стали известны сроки реконструкции моста на улице Ленина

Электронный аукцион проведут 18 августа.

Мост через реку Лыбедь на улице Ленина планируют реконструировать до августа 2021 года. Об этом говорится в документации тендера, которая опубликована на сайте госзакупок.

Реконструкция пройдет в два этапа: с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 года и с 16 декабря по 31 июля 2021 года.

Мост будет иметь два пролета: для пешеходной и велосипедной дорожек. На подходах установят новые лестницы с подъемными платформами и пандусами для маломобильных групп. Дорожки замостят плиткой, над мостом появится новая остановка.

Сроки гарантии самого моста составляют восемь лет. Для перильных и пешеходных ограждения — пять лет.

На восстановление моста выделено 174,9 млн рублей из регионального бюджета.

Электронный аукцион проведут 18 августа.