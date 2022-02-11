Проверка нашла нарушения при реконструкции Астраханского моста в Рязани

На имя главы администрации внесут представление.

Проверка нашла нарушения при реконструкции Астраханского моста в Рязани. Об этом заявили на заседании региональной контрольно-счетной палаты.

Уточняется, что материалы проверки по фактам незаконного использования бюджетных средств, а также фактам нарушения законодательства при использовании бюджетных средств направят в региональную прокуратуру. Также направят информацию для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

На имя главы администрации внесут представление.