В Рязанской области подготовили 13 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса
Пункты временного размещения с соблюдением всех противоэпидемических мер развернули в Рязани, Сасове, Касимове, Солотче, а также в Рязанском и Рыбновском районах.
Губернатор Николай Любимов поручил подготовить 13 пунктов временного размещения прибывших с территории Донбасса. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.
Пункты временного размещения с соблюдением всех противоэпидемических мер развернули в Рязани, Сасове, Касимове, Солотче, а также в Рязанском и Рыбновском районах. Уточняется, что все пункты оснащены видеокамерами.
Беженцам организовали горячее питание и предоставили все предметы первой необходимости.
Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса поручили проработать вопросы организации обучения школьников, оказания медицинской помощи, сбора гуманитарной помощи от юридических и физических лиц.