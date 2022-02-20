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В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
Распоряжением губернатора Николая Любимова с 15:00 и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины

Распоряжением губернатора Николая Любимова с 15:00 и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию региона граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

Режим повышенной готовности вводится для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

КЧС Рязанской области поручено принять необходимые меры. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации назначена первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.