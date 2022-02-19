Любимов заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область готова принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эвакуация жителей началась в связи с обострением ситуации на Донбассе. В первую очередь вывозят женщин, детей и пожилых граждан.

По словам губернатора, Рязанская область готова обеспечить прибывших всем необходимым.

«У нашего региона уже есть опыт приема беженцев в 2014 году, поэтому у нас есть постоянно работающий оперативный штаб, есть пункты временного размещения. Мы готовы при первой же необходимости принять беженцев из Донбасса», — сообщил Любимов.