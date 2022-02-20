Татьяна Легостаева опротестует увольнение из перинатального центра Рязани

Заведующая отделением патологии в рязанском перинатальном центре Татьяна Легостаева опротестует свое увольнение. Об этом врач рассказала в интервью Vidsboku.

Заведующая отделением патологии в рязанском перинатальном центре Татьяна Легостаева опротестует свое увольнение. Об этом врач рассказала в интервью Vidsboku .

Легостаеву уволили 17 февраля на фоне резонансного инцидента: после родов в перинатальном центре умер младенец.

Врач прокомментировала свое увольнение. Она считает, что это произошло «непорядочно, некрасиво, с нарушением всех возможных видов законодательства, норм права» под формулировкой «за систематическое нарушение трудовой дисциплины без уважительной причины».

Легостаевой вначале предоставили на подпись заявление об уходе, но она отказалась подписать бумагу. Тогда, по ее словам, она уже была уволена приказом.

«Я забираю документы, чтобы их потом предоставить в судебные органы для опротестовывания этого решения, которое вынесено полностью с нарушением всех процессуальных моментов, сфабрикованное. Я его опротестую обязательно, потому что этот протест нужен не только лично мне, этот протест нужен тем женщинам, которые в меня верили, тем женщинам, которым я нужна, и еще это нужно моим сотрудникам, чтобы они знали, что закон торжествует, закон всегда защитит в их деятельности», — заявила врач.

По ее словам, она сочувствует матери погибшего младенца Веронике Инзиной, но считает информацию о своей причастности к этому неправильной.

«Она хотя меня и поставила во главе всех этих дел и думает, что я какой-то вредитель, но мне очень ее жалко и я очень за нее переживаю. Как человек, как врач, как мать. Считают люди по-другому — это их право», — заключила Легостаева.

Напомним, в рязанском перинатальном центре уволили врача Татьяну Легостаеву после скандала о смерти новорожденного. После рождения он некоторое время пробыл в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

Мать умершего в перинатальном центре Рязани младенца Вероника Инзина отреагировала на увольнение врача.