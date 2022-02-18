Мать умершего в перинатальном центре Рязани младенца отреагировала на увольнение Легостаевой

Ранее стало известно, что в рязанском перинатальном центре уволили врача Татьяну Легостаеву после скандала о смерти новорожденного. После рождения он некоторое время пробыл в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

Мать умершего в перинатальном центре Рязани младенца Вероника Инзина отреагировала на увольнение врача Татьяны Легостаевой. Об этом в пятницу, 18 февраля, она рассказала в своем instagram.

«Увольнение -это не наказание! Впереди будет экспертиза и суд. Девочки, которые лежали в пц стали все отказываться от осмотров Т.В., от родов уж тем более, уезжая в другие роддома. Плюс очень много всплыло „темных делишек“ и главврач уже многих уволил. Вообщем все только начинается!» — написала девушка.

Рязанка также поблагодарила других девушек, которые пострадали от рук врача.

Ранее стало известно, что в рязанском перинатальном центре уволили врача Татьяну Легостаеву после скандала о смерти новорожденного. После рождения он некоторое время пробыл в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.