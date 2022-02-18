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Россия выплатит беженцам Донбасса по десять тысяч рублей
Единовременные выплаты поступят беженцам из резервного фонда.

Российское правительство выплатит беженцам Донбасса по десять тысяч рублей. Об этом в пятницу, 18 февраля, РИА Новостям сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей», — отметили в правительстве РФ.

Единовременные выплаты поступят беженцам из резервного фонда.

Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что дело на Украине идет к войне. Из Луганской и Донецкой народных республик началась эвакуация в Россию. В Ростовской области создали оперштаб.

Фото «Плохие новости 18+"