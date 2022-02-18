В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса

Оперштаб будет решать первоочередные вопросы с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 18 февраля, РИА Новостям сообщил первый замглавы комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Оперштаб будет решать первоочередные вопросы с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«(В Ростовской области) создан оперативный штаб… Будет решать вопросы приема, размещения, питания беженцев, их медицинского обслуживания», — сказал он.

Ранее глава непризнанной ДНР заявил об эвакуации людей в Россию.