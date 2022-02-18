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Глава непризнанной ДНР заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
Также Пушилин не исключает, что в Россию эвакуируют сотни тысяч человек. Все это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей.

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне. Об этом в пятницу, 18 февраля, он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс, ситуация критическая. К сожалению, ситуация в Донбассе идет к войне. Эвакуируются в Россию в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР» — глава ДНР Денис Пушилин

Также Пушилин не исключает, что в Россию эвакуируют сотни тысяч человек. Все это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей.

Ранее сообщалось, что в Россию начали массово эвакуировать людей. В связи с этим в Ростовской области организовали оперштаб.