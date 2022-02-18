Глава непризнанной ДНР заявил о массовой эвакуации граждан в Россию

В первую очередь, речь идет о перевозке женщин, детей и пожилых людей.

Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о начале массового выезда граждан в Россию.

В первую очередь, речь идет о временной эвакуации женщин, детей и пожилых людей. По информации Пушилина, в Ростовской области имеются места приема и размещения граждан непризнанной республики. «Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны — обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», — заявил политик.

По словам Пушилина, вооруженные силы Украины находятся в боевом порядке и «нацелены на мирных граждан». «Президент Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территории Донецкой и Луганских народных республик», — сообщил он.

Как отметил глава непризнанной ДНР, их вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности и полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Однако при обстрелах жизни и здоровье граждан могут подвергаться угрозе.