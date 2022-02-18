\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
Сбт, 19
Вск, 20
ЦБ USD 75.76 0.01 19/02
ЦБ EUR 86.15 0.02 19/02
Нал. USD 75.85 / 77.30 17:43
Нал. EUR 86.10 / 87.15 17:43
Новости
Публикации
В Рождестве не ждут чудес. Как рязанская деревня выживает без дорог, г...
Проблема вымирающих деревень возникла в нашей стране не...
Вчера 16:37
1 206
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
14 февраля 17:58
6 288
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
4 265
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
6 084
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава непризнанной ДНР заявил о массовой эвакуации граждан в Россию
В первую очередь, речь идет о перевозке женщин, детей и пожилых людей.

Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о начале массового выезда граждан в Россию.

В первую очередь, речь идет о временной эвакуации женщин, детей и пожилых людей. По информации Пушилина, в Ростовской области имеются места приема и размещения граждан непризнанной республики. «Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны — обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», — заявил политик.

По словам Пушилина, вооруженные силы Украины находятся в боевом порядке и «нацелены на мирных граждан». «Президент Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территории Донецкой и Луганских народных республик», — сообщил он.

Как отметил глава непризнанной ДНР, их вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности и полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Однако при обстрелах жизни и здоровье граждан могут подвергаться угрозе.