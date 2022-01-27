В Рязани ищут пострадавших от врачей перинатального центра

В Рязани ищут пострадавших от рук врачей перинатального центра. Об этом на странице в Instagram сообщила мать младенца, скончавшегося в лечебном учреждении.
Ребенок умер 22 января после почти двух месяцев в коме, в которую впал сразу после родов. Родители мальчика ищут пострадавших от рук врачей перинатального центра.
«Нам очень нужна помощь в поиске других пострадавших от рук Татьяны Легостаевой и Анны Лорей. Для дальнейших действий и законного наказания. Всех, кто столкнулся с врачебной ошибкой, халатным отношением, денежным вымогательством, прошу написать в директ», — говорится в
Напомним, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Согласно ей, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.