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В Рязани ищут пострадавших от врачей перинатального центра
Ребенок умер 22 января после почти двух месяцев в коме, в которую впал сразу после родов. Родители мальчика ищут пострадавших от рук врачей перинатального центра.

В Рязани ищут пострадавших от рук врачей перинатального центра. Об этом на странице в Instagram сообщила мать младенца, скончавшегося в лечебном учреждении.

Ребенок умер 22 января после почти двух месяцев в коме, в которую впал сразу после родов. Родители мальчика ищут пострадавших от рук врачей перинатального центра.

«Нам очень нужна помощь в поиске других пострадавших от рук Татьяны Легостаевой и Анны Лорей. Для дальнейших действий и законного наказания. Всех, кто столкнулся с врачебной ошибкой, халатным отношением, денежным вымогательством, прошу написать в директ», — говорится в сообщении.

Напомним, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Согласно ей, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.