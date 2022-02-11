В Скопине возобновила работу фабрика керамики

Ранее прекратили уголовное дело в отношении гендиректора предприятия и восстановили трудовые права сотрудников.

В Скопине 10 февраля открыли год культурного наследия народов России в регионе. Участников праздника пригласили на вновь открывшуюся фабрику «Скопинская художественная керамика» — главный народный промысел Скопина. Он закрывалась в ноябре из-за долгов.

«Производство возродил новый инвестор, предприниматель Юрий Швецов, — рассказала руководитель городского управления культуры Марина Ретюнская. — Надеемся, что в августе эпидемиологическая обстановка позволит нам провести традиционный праздник гончарного ремесла».

Ранее прекратили уголовное дело в отношении гендиректора предприятия и восстановили трудовые права сотрудников.