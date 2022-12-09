Начало пожара и момент взрыва в OBI в Подмосковье попали на видео
Помимо поджога и короткого замыкания в качестве причины возгорания рассматривается версия сварочных работ.
На видео попали начало пожара и момент взрыва в OBI в Подмосковье. Ролики опубликовали Telegram-каналы Shot и Baza.
Отмечается, что помимо поджога и короткого замыкания в качестве причины возгорания рассматривается версия сварочных работ.
Пожар начался около 6:30 в пятницу, 9 декабря. Погиб охранник здания.
Возбуждено уголовное дело.