В Подмосковье произошел взрыв в ТЦ «Мега Химки»

Основной версией причины пожара рассматривают поджог.

Утром в пятницу, 9 декабря, в Подмосковье произошел пожар и взрыв в ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Обрушилась кровля здания. Из-за пожара поднялся огромный столб дыма, который виден на всю округу. По словам местных жителей, от взрывов тряслись окна в квартирах.

Предварительная площадь возгорания — 18 тысяч квадратов. Основной версией причины пожара в «Мега Химки» рассматривают поджог. Отмечается, что пожар начался в гипермаркете OBI на территории торгового комплекса.

Здание почти полностью уничтожено. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.

При пожаре погиб человек.