При пожаре в OBI в Подмосковье погиб человек

Человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI, находящегося на территории торгового комплекса.

При пожаре в гипермаркете в гипермаркете OBI в Подмосковье погиб человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI, находящегося на территории торгового комплекса ТЦ «Мега-Химки». По данным Telegram-канала Mash, погиб охранник. От магазина строительных и хозтоваров остались только несущие конструкции.

Напомним, магазин загорелся утром в пятницу, 9 декабря. Загорелась кровля на площади 150 метров. До остальных частей ТЦ «Мега Химки» пожар в OBI на данный момент не добрался, передает РИА Новости.

Прокуратура начала проверку. Рассматриваются две причины возгорания. Первая — поджог, вторая — короткое замыкание.