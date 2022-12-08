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Клишас: в Совфеде не обсуждают возвращение смертной казни
По его словам, смертную казнь возможно вернуть только после принятия новой Конституции.

В Совфеде не обсуждают возвращение смертной казни. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, смертную казнь возможно вернуть только после принятия новой Конституции. Клишас выразил уверенность, что этого не произойдет.

«Я уверен, что никто из-за возвращения смертной казни принимать новую Конституцию не будет», — сказал сенатор.

Также он отметил, что власти ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей не имеют права приговаривать человека к смертной казни, так как на них распространяется российское законодательство.

Ранее о возвращении смертной казни высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Также в России предлагали вернуть смертную казнь для украинских боевиков и для педофилов-убийц.